Sebastiano Esposito lascia il ritiro del Cagliari senza autorizzazione (a Napoli no, a noi serve un bomber)

Il Cagliari: "La società si riserva di prendere provvedimenti". Ha Giuffredi come procuratore. È stato accostato all'Atalanta ma anche al Napoli

Sebastiano Esposito non va in Germania col Cagliari

È rottura totale tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. L’attaccante 24enne di Castellammare di Stabia ha lasciato senza autorizzazione il ritiro del club sardo. E ora il Cagliari ha annunciato provvedimenti.

Comunicato del Cagliari: “Sebastiano Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione e non partirà per la Germania. La società si riserva di adottare provvedimenti”.

Le voci di mercato lo danno tra Atalanta e Napoli

Ormai è una moda. Quando i calciatori vogliono lasciare un club, si impongo con la forza. Vedi Banda a Lecce. Ma – andiamo a memoria – anche Diawara a Bologna prima di venire a Napoli. Lo stesso Maksimovic.

Seba Esposito ha come procuratore Giuffredi. Il suo nome è stato accostato all’Atalanta ma anche al Napoli. È un ottimo calciatore, bravo tecnicamente ed è uno che in campo non si risparmia, ma secondo noi non fa al caso del Napoli che dovrebbe investire su un goleador di razza da affiancare a Hojlund. Il Napoli ha assoluto bisogno di gol. Oltre ovviamente al difensore centrale.