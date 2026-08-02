Castel Di Sangro, riecco Gilmour in campo: lavoro differenziato per lo scozzese

Ritiro di Castel di Sangro, giorno 3: poco prima dell’inizio dell’allenamento, si è visto David Gilmour svolgere lavoro differenziato in campo, acclamato dai tifosi presenti.

Napoli, riecco Gilmour

Secondo quanto raccolto dalla redazione del Napolista, lo scozzese sarebbe entrato in campo per svolgere lavoro differenziato. Dopo gli esercizi atletici si è anche allenato con il pallone. I tifosi presenti sugli spalti lo hanno acclamato con calore. Che sia di buon auspicio per Billy.

Il suo infortunio

Ricordiamo che Gilmour si era infortunato nel corso dell’amichevole della Scozia contro Curaçao, il 30 maggio. Aveva rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro e uno stop di circa due mesi. Ha saltato anche il Mondiale. Adesso, fortunatamente, sembra pronto a rimettersi in pista: ci servirà.