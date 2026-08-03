Lindstrom-Schalke, affare saltato. Dalla Germania: “Problema di cifre, il Napoli ci ha preso in giro”

Il problema riguarda la cifra del trasferimento e le clausole contrattuali. Lo Schalke non è disposto ad accettare un obbligo di riscatto, ma soltanto un diritto di riscatto. Il Napoli, invece, non intende cedere su questo punto

Sembrava ormai questione di ore ufficializzare la cessione di Jesper Lindstrom allo Schalke 04 ed invece la trattativa per la sua cessione si è decisamente complicata. E, per il momento, addirittura congelata. Stando a quanto afferma Fabrizio Romano il club tedesco ha deciso di mettere in stand-by l’operazione, frenando su un trasferimento che sembrava certo.

E’ però la Bild a dare una versione più chiara di quanto accaduto. “Il club della Ruhr è estremamente irritato con il Napoli. Dall’interno della dirigenza dello Schalke trapela che la SSC Napoli non avrebbe rispettato accordi presi verbalmente, continuando a fare promesse poi ritirate poco dopo“.

Il quotidiano, nella sua versione online, spiega che lo Schalke era pronto ad ufficializzare già oggi l’esterno, con tanto di foto di rito accanto ai nuovi compagni, con Lindstrom desideroso di trasferirsi in Bundesliga. “I dirigenti dello Schalke si sono completamente disillusi e hanno congelato le trattative con il Napoli. Il messaggio è chiaro, non ci lasceremo prendere in giro dagli italiani“.

Lindstrom-Napoli, affare congelato: la ricostruzione

La Bild spiega anche il nocciolo della questione. “Come spesso accade, il problema riguarda il denaro: la cifra del trasferimento e le clausole contrattuali. Ad esempio, lo Schalke non è disposto ad accettare un obbligo di riscatto, ma soltanto un diritto di riscatto. Il Napoli, invece, non intende cedere su questo punto.

Di conseguenza, l’affare è stato momentaneamente accantonato. Secondo BILD, Lindström farà presto ritorno in Italia. Lo Schalke sarebbe disposto a riprendere la trattativa solo se il Napoli dovesse realmente attenersi agli accordi verbali presi in precedenza. Un trasferimento nei prossimi giorni è quindi praticamente da escludere“.