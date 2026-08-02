Lindstrom in Germania per le visite con lo Schalke, ma manca ancora l’accordo tra i club

Dopo la cessione di Gutiérrez, il Napoli starebbe definendo anche quella di Lindstrom, arrivato in Germania per sostenere le visite mediche con lo Schalke. Tuttavia, secondo la Bild, non ci sarebbe ancora un accordo tra i club.

Lindstrom in Germania: i dettagli

Riporta la Bild:

“Lindstrom è già sul posto. Il danese è atterrato all’aeroporto di Düsseldorf. Con un look rilassato, tra occhiali da sole e ciabatte, è stato accolto da un conoscente. Da lì si è diretto immediatamente a Gelsenkirchen per sostenere le visite mediche: il suo club di appartenenza gli avrebbe infatti concesso l’autorizzazione a viaggiare.

Nonostante ciò, tra il Napoli e lo Schalke non è ancora stata raggiunta un’intesa definitiva. Il club italiano vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, mentre lo Schalke punta soltanto a un’opzione di acquisto. Quest’ultima dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro . Le trattative procedono a rilento ormai da diversi giorni.”

Il piano dello Schalke

Secondo la Bild, lo Schalke avrebbe un piano ben preciso per il danese. Consapevole delle sue potenzialità, rimaste in gran parte inespresse dal 2023 a oggi, il club avrebbe deciso di puntare su di lui per cercare di rilanciarlo definitivamente, con la speranza di ritrovare il calciatore ammirato ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Vedremo come si evolverà la situazione.