Meglio Gatti di Badiashile. Nettamente

Il francese si infortuna spesso. Gatti conosce la Serie A, anche la Champions, segna e piace ad Allegri. Di contro, non è veloce, è falloso. La Juve vuole 15-18 milioni. In mancanza d'altro...

Il Napoli cerca un difensore centrale

Il Napoli è alla ricerca di un centrale difensivo. Possibilmente mancino. Ma non è una caratteristica vincolante per l’acquisto. La cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen trasferisce definitivamente sulla corsia sinistra Olivera che si alternerà con Spinazzola. Al centro c’è Rrahmani, poi ci sono Marianucci, Rafa Marin, Beukema che è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’achille. Serve un centrale perché Buongiorno si è operato. E in questi giorni si è parlato molto di due calciatori.

Il 25enne francese Badiashile, in forza al Chelsea. E il 28enne Gatti, juventino, che piace ad Allegri e a Manna. Poi ci sarebbe Tiago Gabriel del Lecce probabilmente l’opzione migliore che però al momento è più sullo sfondo.

Badiashile potrebbe arrivare in prestito. Ma ha un problema da poco. È fragile. Ha una sfilza di infortuni che la metà basta. Solo la scorsa stagione si è fermato tre volte per guai muscolari. Ci sembra un colpo autolesionistico. Il Napoli ha bisogno di calciatori apparentemente sani, che non abbiano fragilità muscolari. Altrimenti sono soldi e tempo sprecati.

Gatti si fa valere in attacco e si fa sentire in campo

Poi c’è Federico Gatti, 28 anni. Nome che non eccita. Che però ha una sua solidità. Gioca da tempo in Serie A. Ha giocato – e segnato – anche in Champions. Non è mancino. Soprattutto non è velocissimo. E quindi con Rrahmani comporrebbe una coppia che andrebbe protetta in modo adeguato. Ma è molto forte nel gioco aereo, anche in fase offensiva. La scorsa stagione ha segnato due gol in Champions. Si fa valere sotto porta anche come sponda. Si fa sentire in campo, per alcuni anche troppo. È falloso. Ha difficoltà a gestire e contenere la sua carica agonistica, talvolta si lascia andare a gesti inconsulti che sono da espulsione. Ma è meno scarso di quanto pensiamo (a partire da quel che pensiamo noi).

Certo non è uno di quegli acquisti per cui si va a comprare lo champagne. Non ha fragilità muscolari. Sarebbe un calciatore pronto e piace al tecnico. Se la scelta è ristretta a Gatti e Badiashile, non c’è nemmeno da pensarci. Il francese si infortuna, non ha mai giocato in Italia, ha 25 anni e quindi non è proprio giovanissimo. Non c’è partita.

Per Gatti la Juventus chiederebbe una cifra tra i 15 e i 18 milioni.