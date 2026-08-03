Federcalcio inglese revoca sostegno ad Infantino: pronta la lettera alla FIFA

Gianni Infantino rischia seriamente il suo ruolo come Presidente della Fifa. La marcia indietro del numero uno di Nyon sulla privatizzazione del Mondiale con la cessione di quote non è bastata per rimediare alla furia delle federazioni continentali. La Uefa nei giorni scorsi aveva pubblicato un comunicato durissimo, anche la Concacaf e la Afc si erano accodate.

L’ultimo colpo di spalla ad Infantino arriva dalla FA, la Federcalcio inglese. Dopo la federazione finlandese che settimana scorsa per prima aveva ritirato l’appoggio ad Infantino, anche l’Inghilterra ha adottato la stessa strada. Il Guardian aveva svelato come le federazioni affiliate alla UEFA stavano preparando un ritiro collettivo delle lettere di sostegno a Infantino. Una mossa arrivata proprio dopo la scelta di Infantino circa il piano per vendere quote della Coppa del Mondo; in precedenza, infatti, tutte le 55 federazioni europee, tranne tre, avevano già comunicato il loro appoggio.

FA ritira il sostegno ad Infantino: la mossa della Federcalcio inglese

“La FA invierà una lettera alla FIFA per confermare che non sostiene più la candidatura di Infantino per un quarto mandato, dopo avergli in precedenza garantito il proprio appoggio. La decisione arriva dopo che anche la Federazione calcistica gallese (FAW) ha ritirato il proprio sostegno” rivela il Guardian.

La FA non dovrebbe rendere pubblica la lettera di revoca dell’appoggio ad Infantino; dall’Inghilterra, infatti, sostengono come non sarà difficile raccogliere consensi in Europa ma il futuro dell’attuale capo della FIFA potrebbe dipendere dalle federazioni legate a Concacaf ed AFC, le cui opinioni sono ancora divise tra le varie federazioni affiliate.

Il comunicato del Galles contro Infantino

Intanto il Galles ha già compiuto il suo passo con un comunicato ufficiale: “La Football Association of Wales conferma con la presente il ritiro del proprio sostegno alla candidatura del signor Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA per il mandato 2027-2031. I recenti fallimenti in materia di buona governance, procedure, leadership, valori, gestione degli stakeholder, comunicazione e capacità di giudizio ci hanno portato alla conclusione che il signor Infantino ha perso la fiducia della FAW per continuare a guidare il calcio mondiale. Non mettere al primo posto gli interessi del calcio è un fallimento che non possiamo accettare“.