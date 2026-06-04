Dalla Turchia: il Galatasaray ha completato il pagamento di Osimhen con l’ultima rata da 17,5 milioni

È probabilmente stata la telenovela più lunga dei 22 anni di gestione De Laurentiis: partita nel post terzo scudetto, la vicenda Osimhen si è trascinata come una zavorra fino all’estate 2025, quando finalmente il nigeriano viene ceduto a titolo definitivo al club di Istanbul. Il Galatasaray ha infatti versato l’ultima rata di 17,5 milioni di euro al Napoli.

Croce e delizia il buon Victor. Con la maglia della squadra turca, ha messo a segno 59 gol in 74 presenze, contribuendo alla conquista di due campionati turchi e una Coppa di Turchia.

Il Galatasaray ha finito di pagare Osimhen: i dettagli

Riporta Ali Naci Küçük

“La scorsa settimana il Galatasaray ha pagato l’ultima rata di Osimhen e completato l’intero importo del cartellino da versare al Napoli. Il Galatasaray ha pagato 80 milioni di € bonus inclusi.”

🗣️ Ali Naci Küçük: “Geçtiğimiz hafta Galatasaray, Osimhen’in son taksidini ödedi ve Napoli’ye vereceği bonservisin hepsini tamamladı. Galatasaray bonuslarla birlikte 80 milyon € ödedi.”https://t.co/lIiq2rkovv — 343 (@343_digital) June 4, 2026

Victor ora sul mercato

A riaccendere le indiscrezioni sono state le dichiarazioni del commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, che hanno lasciato intendere un possibile addio dell’attaccante al Galatasaray. Già in precedenza il selezionatore lo aveva escluso dalle convocazioni, spiegando che il giocatore era distratto dalle trattative di mercato e doveva pensare al proprio futuro: parole che hanno subito attirato l’attenzione dei principali club europei.

In Inghilterra, la destinazione più chiacchierata resta da tempo il Manchester United, alla ricerca di un centravanti di alto livello. Anche alcune figure legate al club, come Patrice Evra, hanno spinto pubblicamente per un suo arrivo, paragonandolo a profili fisici e incisivi come quello di Didier Drogba. I Red Devils, pur avendo già investito su altri attaccanti come Sesko, potrebbero comunque valutare un colpo di grande impatto, soprattutto considerando il valore internazionale e il potenziale realizzativo del nigeriano.