La relazione del Napoli con gli argentini è qualcosa di intenso, storico e viscerale. Lo sappiamo bene: il legame suggellato da Maradona sembra ormai qualcosa di inscindibile, qualcosa che scorre nel sangue.

Ecco perché, forse (e il condizionale è d’obbligo, col calciomercato non si può mai sapere), un altro argentino proveniente dal Boca Juniors potrebbe vestire la maglia del Napoli. Si tratta di Oscar Exequiel Zeballos, ala destra nota per i suoi dribbling fulminanti. Ne parla Antonio Giordano sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Manna segue Zeballos: i dettagli

Si legge sulla Gazzetta:

“Oscar Zebal­los ha ven­ti­due anni, rela­zioni dol­cis­sime che giac­ciono da un bel po’ nel data base di Castel Vol­turno e una fascia, quella destra del «Mara­dona», che teo­ri­ca­mente l’aspetta: il suo con­tratto diven­terà nullo, dun­que un para­me­tro zero, il 31 dicem­bre del 2026, ma non volendo aspet­tare che ciò accada, al Boca spin­gono, pres­sano e forse pre­gano anche un po’.

Il Napoli chiama, lo fa con discre­zione, se pos­si­bile con rispetto, e per anti­ci­parsi la chiu­de­rebbe senza ecce­sivo spar­gi­mento di danaro: sei mesi, si sa, volano, ma per chi alla Bom­bo­nera è un inno alla gioia, non può essere sem­plice andar­sene così, quasi in malo modo.”

Il Napoli, dal canto suo, attende fiduciosamente, spiega la Gazzetta, conscio che un’ala destra capace di garantire strappi e continuità serve come il pane.

Il punto su Gila

Ovviamente il Napoli non lavora solo sul reparto avanzato ed è alla ricerca di un profilo difensivo di spessore. La trattativa per Gila della Lazio è ora fortemente in salita. Spiega Romano:

“Quindi, qual è la situazione ad oggi? Si sono diffuse voci durante le ultime ore su un’operazione magari già saltata, già sfumata per Gila al Napoli. Da quello che mi risulta, ragazzi, non è ancora questa la situazione, nel senso che rimane quello che vi ho detto nei giorni scorsi: il muro della Lazio è altissimo per Mario Gila.

La Lazio non vuol perderlo, la Lazio vuole tenerlo con sé ed accetta il rischio. Non è la prima volta con Claudio Lotito. La Lazio è pronta anche a tenerlo ed eventualmente a perderlo a zero nel 2027 se non si raggiungerà un accordo sul rinnovo.

Poi bisogna andare a capire chiaramente se la Lazio darà in alcun momento un’apertura o meno. Ma perché si parla di queste cose? Perché da quanto mi risulta, ovviamente, come tutte le grandi squadre il Napoli ha iniziato ad esplorare delle possibili alternative.