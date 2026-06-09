Il Napoli continua a seguire Zeballos: c’è bisogno di un’ala che conceda strappi
La Gazzetta: "Il suo contratto diventerà nullo il 31 dicembre del 2026. Il Napoli chiama e per anticiparsi la chiuderebbe senza eccesivo spargimento di danaro"
La relazione del Napoli con gli argentini è qualcosa di intenso, storico e viscerale. Lo sappiamo bene: il legame suggellato da Maradona sembra ormai qualcosa di inscindibile, qualcosa che scorre nel sangue.
Ecco perché, forse (e il condizionale è d’obbligo, col calciomercato non si può mai sapere), un altro argentino proveniente dal Boca Juniors potrebbe vestire la maglia del Napoli. Si tratta di Oscar Exequiel Zeballos, ala destra nota per i suoi dribbling fulminanti. Ne parla Antonio Giordano sulle pagine della Gazzetta dello Sport.
Manna segue Zeballos: i dettagli
Si legge sulla Gazzetta:
“Oscar Zeballos ha ventidue anni, relazioni dolcissime che giacciono da un bel po’ nel data base di Castel Volturno e una fascia, quella destra del «Maradona», che teoricamente l’aspetta: il suo contratto diventerà nullo, dunque un parametro zero, il 31 dicembre del 2026, ma non volendo aspettare che ciò accada, al Boca spingono, pressano e forse pregano anche un po’.
Il Napoli chiama, lo fa con discrezione, se possibile con rispetto, e per anticiparsi la chiuderebbe senza eccesivo spargimento di danaro: sei mesi, si sa, volano, ma per chi alla Bombonera è un inno alla gioia, non può essere semplice andarsene così, quasi in malo modo.”
Il Napoli, dal canto suo, attende fiduciosamente, spiega la Gazzetta, conscio che un’ala destra capace di garantire strappi e continuità serve come il pane.
Il punto su Gila
Ovviamente il Napoli non lavora solo sul reparto avanzato ed è alla ricerca di un profilo difensivo di spessore. La trattativa per Gila della Lazio è ora fortemente in salita. Spiega Romano:
“Quindi, qual è la situazione ad oggi? Si sono diffuse voci durante le ultime ore su un’operazione magari già saltata, già sfumata per Gila al Napoli. Da quello che mi risulta, ragazzi, non è ancora questa la situazione, nel senso che rimane quello che vi ho detto nei giorni scorsi: il muro della Lazio è altissimo per Mario Gila.
La Lazio non vuol perderlo, la Lazio vuole tenerlo con sé ed accetta il rischio. Non è la prima volta con Claudio Lotito. La Lazio è pronta anche a tenerlo ed eventualmente a perderlo a zero nel 2027 se non si raggiungerà un accordo sul rinnovo.
Poi bisogna andare a capire chiaramente se la Lazio darà in alcun momento un’apertura o meno. Ma perché si parla di queste cose? Perché da quanto mi risulta, ovviamente, come tutte le grandi squadre il Napoli ha iniziato ad esplorare delle possibili alternative.