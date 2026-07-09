Zeballos – dicono – ha offerte da mezza Europa, ma aspetta il Napoli (perché?)

Fabrizio Romano parla di un club importante in Germania, rifiutato dal ragazzo, Schira di due club spagnoli. Ci sarebbe un accordo col Napoli. Che intanto sta piazzando Lindstrom e Hasa

E dunque Exequiel Zeballos, 24enne del Boca ha deciso di aspettare il Napoli nonostante le fantomatiche offerte da parte di tantissimi club europei, anche importanti. Quali siano questi club non è dato saperlo. Gli azzurri, dal canto loro, come sappiamo, devono prima vendere. Vendere tanti giocatori.

Zeballos vuole il Napoli, ma gli azzurri devono vendere

Riporta Fabrizio Romano:

“Zeballos ha comunicato al Boca Juniors di non voler rinnovare il suo contratto. È stato messo praticamente fuori rosa dal Boca. È un caso nazionale in Argentina quello del ventiquattrenne esterno, giocatore da uno contro uno, che è stato proposto già nel mercato di gennaio al Napoli.

Poi il Napoli ha preso tempo. In realtà, il Napoli da un po’ di settimane ha prenotato il giocatore. Cosa significa? Che il Napoli ha promesso a Zeballos e ai suoi agenti di prenderlo appena ci sarà un po’ più di spazio in rosa, quindi appena si riuscirà a completare le famose uscite che stanno rallentando il mercato del Napoli, vale per Noa Lang e non solo.”

Sul giocatore:

“Il giocatore si è messo a completa disposizione del Napoli. Tra l’altro, al giocatore è arrivata anche un’offerta dalla Germania negli ultimi giorni: un club tedesco importante, che sta cercando un esterno, ha contattato Zeballos. Ma Zeballos vuole aspettare il Napoli, ha scelto di aspettare il Napoli e quindi si augura che tutto vada come previsto.

Ripeto, aspettiamo le uscite, aspettiamo gli incastri e soprattutto aspettiamo le firme, ma Zeballos e il Napoli hanno un patto, in questo momento, verbale.”

Un accordo già stipulato

Schira e Di Marzio si sbilanciano sull’accordo. Scrive Schira:

“Exequiel Zeballos ha raggiunto un accordo con Napoli per un contratto fino al 2031. L’ala era stata contattata da due club spagnoli, due russi e alcune squadre brasiliane, ma ha rifiutato tutte le offerte per aspettare il Napoli.”

Tali club, secondo Schira erano Espanyol, Dinamo Mosca, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Santos and Atlanta United. Ecco, insomma.

Di Marzio pure parla di un Napoli che avrebbe bloccato l’esterno, ma fa anche il punto sulle cessioni. Secondo l’esperto, il Napoli starebbe trattando la cessione di Lindstrom allo Schalke e di Hasa al Frosinone: da capire le formule.