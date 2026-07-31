Vozinha ha inguaiato il Colo Colo: non si può stampare Vozinha sulla maglia ed è un enorme danno commerciale

Hanno comprato Vozinha e non Josimar Évora Dias

Vozinha è stato una delle star del Mondiale. Il portiere di Capo Verde è stato protagonista sia contro la Spagna nella fase a gironi che nei 16esimi di finale contro l’Argentina. Una serie di parate che hanno fermato gli attaccanti delle due finaliste mondiali. Prestazioni che hanno catalizzato l’attenzione di molti, compresi diversi club pronti a fargli firmare un contratto.

Alla fine è stato il Colo Colo, il club più titolato del Cile, ad ingaggiarlo; una scelta valida sia dal punto di vista tecnico, viste le qualità del portiere, ma anche e soprattutto dal punto di vista del merchandising. Eppure non è tutto oro ciò che luccica. Il club cileno, a causa di una normativa, potrebbe veder ridurre drasticamente i guadagni dalla vendita delle maglie.

La regola della Federcalcio cilena: niente soprannomi sulle maglie

Il regolamento della Federcalcio cilena impone infatti che sulle maglie sia indicato il nome completo del calciatore, senza alcun tipo di soprannome. E quindi Vozinha non può apparire sul retro della divisa del portiere che, al contrario, avrà il suo nome completo, Josimar Évora Dias.

Se da un lato l’impatto di Vozinha continuerà a generare profili per le casse del Colo Colo, saranno in molti, soprattutto tifosi internazionali, che probabilmente rinunceranno ad acquistare la sua maglia. Come svela El Mundo, “l’arrivo del giocatore africano rappresenta il trasferimento con la maggiore risonanza mediatica nella storia del calcio cileno, un evento senza precedenti. Al Mondiale l’eroico portiere quarantenne ha raggiunto una notorietà globale nell’era della viralità, conquistando quasi 30 milioni di follower su Instagram e diventando il portiere con il maggior numero di seguaci al mondo, superando persino lo spagnolo Iker Casillas“.

L’ingaggio di Vozinha è stato un colpo sensazionale, con il portiere che ha sfruttato al massimo la vetrina internazionale. Alla rassegna iridata è arrivato da svincolato, dopo la fine del contratto con il Chaves, club della seconda divisione lusitana.