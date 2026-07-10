“La lumaca marina di Vozinha”, l’omaggio dello scienziato spagnolo Ortea al portiere di Capo Verde

Ortea ha scoperto questa nuova specie, una piccola lumaca di mare di colore rosso, rinvenuta nei Caraibi. Il suo lavoro è stato pubblicato dopo la partita contro la Spagna, dove Vozinha fu decisivo.

Una nuova specie scoperta dalla scienza è stata battezzata in onore del portiere di Capo Verde Vozinha, eroe della sua Nazionale ai Mondiali 2026. La squadra è infatti riuscita a raggiungere una storica qualificazione ai sedicesimi di finale, perdendo poi con l’Argentina ai supplementari.

L’omaggio del professor Ortea a Capo Verde

Come riportato da Athletic:

Una nuova specie di mollusco marino è stata infatti dedicata al portiere dal ricercatore spagnolo Jesús Ortea nella sua opera “Storie di biodiversità”. Ortea ha scoperto questa nuova specie, una piccola lumaca di mare dal colore rosso, lunga circa quattro millimetri e l’ha chiamata Aldisa vozinhai, ovvero “la lumaca marina di Vozinha“. La specie è stata rinvenuta nei Caraibi. Il suo lavoro è stato pubblicato in concomitanza con il Mondiale, richiamando anche la straordinaria prestazione di Vozinha nello 0-0 contro la Spagna, partita in cui effettuò sette parate decisive.

Il ricercatore Ortea, professore di Biologia marina e Zoologia all’Università di Oviedo, ha poi spiegato che la scelta del nome è un ringraziamento al popolo di Capo Verde, che nel 2023 gli conferì la Medaglia al Merito Ambientale.

Ma non è la prima volta che Ortea omaggia un calciatore con il nome di una nuova specie. Nel 2019 scoprì una minuscola lumaca marina che chiamò Keylor Navas.

Il Mondiale di Vozinha

Nessuno, probabilmente, avrebbe immaginato l’exploit di Vozinha in questa Coppa del Mondo, anche perché era un calciatore praticamente sconosciuto in Europa. E’ diventato il giocatore più anziano ad aver disputato la prima partita della storia della propria Nazionale in un Mondiale, a 40 anni e 12 giorni. Il portiere vanta 91 presenze con il Capo Verde e, dopo la partita contro la Spagna, ha raggiunto una grande popolarità, vedendo anche i suoi follower su Instagram aumentare in maniera esponenziale.

Ha mantenuto la porta inviolata anche contro l’Arabia Saudita e si è distinto nella sconfitta 3-2 contro l’Argentina campione del mondo, dove ha effettuato sette parate.