La invincibile Spagna fa 0-0 col Capo Verde (ma ha vinto la partita delle statistiche)

Fiumi d'inchiostro sulla grandiosità delle Furie Rosse e poi non segnano ai 64esimi del ranking Fifa. Però hanno vinto la partita degli expcted goals. L'eroe è il portiere Josimar Diaz Vozinha

L’eroe è stato il portiere di Capo Verde

Ed eccola la prima sorpresa del Mondiali. La Spagna – terza nel ranking Fifa – pareggia 0-0 col Capo Verde (64esimo). Immaginate se fosse stato il Brasile di Ancelotti a pareggiare 0-0 col Capo Verde, al povero Carlo avrebbero dovuto mettere la scorta. Eroe della partita il portiere Josimar Diaz Vozinha (gioca nella seconda divisione portoghese) che poi ha compiuto qualche intervento nel primo tempo. ma poi i campioni d’Europa sono andati a sbattere contro la difesa capoverdiana splendidamente messo in campo dal tecnico Pedro Leitao Brito miglior allenatore dei Mondiali assieme al ct australiano.

La Spagna ha però vinto la partita delle statistiche

La Spagna però ha vinto la partita degli expected goal: 2,29 a 0,30. 74% possesso palla ma in attacco hanno schierato Ferran Torres bravo sì ma non propriamente un cecchino. De la Fuente ha lasciato in panchina il convalescente Yamal, poi Nico Williams e soprattutto Dani Olmo entrato solo al minuto 81.

Il girone H comprende anche Uruguay e Arabia Saudita.

Diario As titola: “Petardazo” come a dire: “bomba”. Mundo Deportivo scrive : “Decepcionante debut”, ossia esordio deludente. .