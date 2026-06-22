Allegri-Napoli, la presentazione dovrebbe avvenire a Dimaro
Scrive il CorSport che avverrà nei primi giorni di ritiro; il Napoli sarà in Trentino dal 17 al 27 luglio.
Solo questione di ore ormai e Max Allegri sarà ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli. In questo momento Aurelio De Laurentiis è negli Stati Uniti, dunque la presentazione del tecnico potrebbe slittare di qualche settimana, precisamente per il ritiro a Dimaro (17-27 luglio).
La presentazione di Allegri al Napoli
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:
Max è in attesa in Sardegna ed è probabilmente a Santa Margherita di Pula che riceverà notizie e documenti tra Milano e Napoli. Firme a parte, la presentazione dovrebbe andare in scena a Dimaro, nei primissimi giorni del ritiro estivo.
Lo staff che lo seguirà in azzurro
Il nuovo staff vedrà Daniele Borri come preparatore dei portieri, già con Allegri al Milan, e si sta cercando un nuovo collaboratore di campo che possa sostituire Corradi. Confermati Landucci e Magnanelli e, dallo staff di Conte, resterà Elvis Abbruscato come collaboratore tecnico.