Giuffredi (agente Vergara): “Resterà a Napoli sicuro”

Intercettato dalla nostra redazione presso il Grand Hotel Parker's: "Il presidente è un signore, ci sono sempre stati grandissimi rapporti. Nella vita bisogna parlare poco".

Vergara resta a Napoli, la conferma arriva dal suo agente

L’agente di Antonio Vergara, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media mentre raggiungeva il Grand Hotel Parker’s per l’incontro con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito ai rinnovi dei suoi assistiti Di Lorenzo e Vergara. Proprio su quest’ultimo si è soffermato Giuffredi, quando gli è stato chiesto del futuro del classe 2003.

Ecco le parole dell’agente raccolte dalla nostra redazione:

“Vergara rimarrà a Napoli sicuro. Il presidente è un signore, ci sono sempre stati grandissimi rapporti. Nella vita bisogna parlare poco“.

Non era stato trovato inizialmente, infatti, un accordo per prolungare il suo contratto (che scadrà comunque nel 2030) e diverse squadre si erano fatte avanti per il giocatore, che però è sempre più vicino alla permanenza in azzurro.

A confermarlo è anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano: Vergara firmerà presto un nuovo contratto con il Napoli, accordo di principio raggiunto sullo stipendio.