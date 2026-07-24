Tornike Kvaratskhelia fratello d’arte, titolare in Conference a 16 anni: il Napoli lo segue

Ha 16 anni. A maggio ha visitato a Monaco di Baviera le strutture del Bayern, altro club che lo monitora. Il suo allenatore: "Non ha nulla da invidiare a Khvicha".

Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khivcha, ha esordito in Conference League con la Dinamo Tbilisi da titolare, a 16 anni. Hanno vinto 3-0 contro lo Zalgiris il match d’andata. Aveva già debuttato in prima squadra a maggio, in un match di campionato, e aveva giocato uno spezzone di gara nella Supercoppa georgiana lo scorso primo luglio.

Il fratello minore di Kvaratskhelia titolare in Conference League

Anche se non ha segnato o fatto assist, “Kvara Jr” ha mostrato le stesse movenze del fratello maggiore sulla fascia sinistra, con una gestione della palla molto simile a quella del giocatore ex Napoli, ora al Psg. “Sono contento di Tornike. Ha dimostrato fin dalla sua prima partita di essere in grado di giocare a calcio con alta qualità. Ha 16 anni, si sta allenando duramente, ma non è ancora pronto per un match di 90 minuti. Ha subito molti falli, ma era ancora uno dei migliori giocatori in campo. Ha tutto per avere successo, non ha nulla da invidiare a Khvicha, e spero che sarà all’altezza delle aspettative“, ha dichiarato il suo allenatore, Temur Ketsbaia.

🇬🇪😮‍💨 The 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 of 𝗧𝗢𝗥𝗡𝗜𝗞𝗘 𝗞𝗩𝗔𝗥𝗔𝗧𝗦𝗞𝗛𝗘𝗟𝗜𝗔 (𝟭𝟲)… The similarity with his brother Kvicha is not even normal… ANOTHER DEMON ON THE WAY 🥶 pic.twitter.com/6fSQDEQ7an — Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 24, 2026

Il Bayern Monaco lo segue con molta attenzione, difatti il giocatore si era recato a maggio in Baviera per visitare le strutture del club, riporta L’Equipe. Ci sono, però, anche diverse squadre italiane che lo monitorano, come la Juventus e lo stesso Napoli, che vorrebbe portarlo in città come fu con Kvara.