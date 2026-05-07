Kvaratskhelia elogiato per i recuperi difensivi (a Napoli i tifosotti criticavano Conte perché lo snaturava)

Il Napoli lo ha svenduto per 75 milioni. È terzo per palloni recuperati in Champions. Ah caro vecchio Kolarov, quando ti faranno senatore a vita?

Un domani, nei dizionari calcistici mondiali, alla voce “migliori acquisti di gennaio”, al primo posto dovrà per forza figurare Khvicha Kvaratskhelia. Un calciatore diventato totale, che sta vivendo una stagione a dir poco brillante, sia dal punto di vista dei numeri sia sotto l’aspetto delle prestazioni.

Perché Khvicha non è soltanto fulgore offensivo con quei suoi dribbling fulminanti, ma anche concretezza difensiva: un aspetto nel quale è migliorato tantissimo e che, ovviamente, gli era già stato inculcato da Antonio Conte nei cinque mesi vissuti insieme a Napoli. Ad oggi, i 75 milioni spesi per lui sembrano davvero pochi.

As ne traccia un ritratto fantastico, basato sui numeri messi insieme nella massima competizione europea.

I numeri di Kvaratskhelia