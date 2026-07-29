Theo Hernandez proposto a Napoli e Juve ma guadagna 20 milioni l’anno

Tuttosport: "Il nodo è l'ingaggio. La Juve non vuole sforare il tetto imposto dai 7 milioni di Yildiz. L'agente si è fatto sentire anche con Manna. Risposta? Vediamo"

Effettivamente vederlo in Arabia a soli 28 anni, con tutto il potenziale che ha, è oggettivamente uno spreco. Probabilmente l’avrà pensato anche il suo agente ed è per questo che, Quilon, ha proposto Theo Hernandez a Napoli e Juve. Ora le situazioni di mercato di entrambe le conosciamo piuttosto bene, ma non è detto che non ci si possa fare un pensiero, soprattutto verso la fine del mercato, quando i prezzi si abbassano. Il punto di Paolo Pirisi su Tuttosport.

Theo Hernandez, l’agente lo offre a Napoli e Juve

Si legge su Tuttosport:

“Theo Hernandez spera di rientrare, di riaffacciarsi al grande calcio e di riprendere in mano una carriera che, a quasi 29 anni, è tutt’altro che sul viale del tramonto. Lo ha dimostrato con la Francia: se sta bene ha ancora tantissimo da dare. Ha fisicità e tecnica per imporsi ancora ad altissimi livelli.

Sogna, in particolare, un ritorno in un top club europeo. Per ora l’agente Manuel García Quilón lo ha proposto in Italia, alla Juve e al Napoli. Lo ha offerto, lo ha messo sul tavolo e ha fatto capire che, alle giuste condizioni, può rimettersi in gioco in Serie A.”

I nodi e la reazione di Manna

Va da sé che nessun club italiano, neppure la Juve, può permettersi di pareggiare lo stipendio di 20 milioni di euro all’anno percepito all’Al-Hilal. La Juve, d’altro canto, ha un diktat: non sforare il tetto dei 7 milioni di euro percepiti da Kenan Yildiz. Il Napoli, come sappiamo bene, ha già Lukaku e De Bruyne sul groppone. Per questo la risposta di Manna è stata un semplice: “Vediamo”. Theo, se vorrà tornare nel calcio che conta, dovrà fare uno sforzo economico per venire incontro ai club, non il contrario.