Tevez promuove Conte ct dell’Italia: “Farebbe bene già da subito”

L'ex Juventus: "È stato il miglior allenatore che ho avuto. Se riusciste a fare l’accoppiata Conte-Maldini, sareste a posto. Anche Allegri è molto bravo. Spalletti non mi piace, non ha sangue come Conte".

Carlitos Tevez era presente ai sedicesimi dei Mondiali nel match tra Argentina e Capo Verde, vinto 3-2 dall’Albiceleste. E concedendosi ai media per pochi secondi, ha dichiarato che trova assurdo che l’Italia non si sia qualificata e che Antonio Conte sarebbe l’uomo giusto con cui ripartire.

Gli Azzurri hanno infatti mancato la terza qualificazione ai Mondiali consecutiva, perdendo ai playoff, stavolta con la Bosnia. Sarebbero finiti nel girone di Svizzera, Canada e Qatar, con buone possibilità di essere almeno una delle migliori terze, con tutto il rispetto per le avversarie.

Tevez sponsorizza Conte come prossimo ct dell’Italia

“È incredibile che l’Italia non sia qui, l’avete finalmente scelto il ct? Antonio Conte tutta la vita. Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione. Farebbe già bene al primo anno, lui ha sempre fatto così. Poi bisogna vedere come vanno il secondo e il terzo, ma dovete puntare su di lui a occhi chiusi. È stato il miglior allenatore che ho avuto. Se riusciste a fare l’accoppiata Conte-Maldini, sareste a posto“.

Infatti, l’argentino è stato allenato un solo anno da Conte, quando era alla Juventus. Poi arrivò Allegri; anche per lui, Tevez ha speso parole di stima:

“Anche Allegri è molto bravo, mi sono trovato bene. Però è vero, qualche volta l’ho accusato di essere troppo difensivista. Come Scaloni, no?“.

Non ha invece riservato un giudizio positivo su Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, che quest’anno non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions con i bianconeri:

“Spalletti non mi piace, perché non ha sangue. Conte ha sangue. A me piace la gente che ha sangue“.