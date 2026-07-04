Conte in Nazionale vuole un ingaggio alla sua altezza (Klopp in Germania non guadagnerà 2,5 milioni) – Corsera

Il Corriere della Sera: "Mancini e Conte, le valutazioni sono differenti. Rispettare i costi sì, ma anche i benefici"

Conte e la Nazionale, non è questione di soldi però…

Antonio Conte aspetta la Nazionale ma alle sue condizioni. Nel senso che lo stipendio deve essere all’altezza della sua fama e della sua capacità.

Il Corriere della Sera, oggi, con Monica Colombo e Monica Scozzafava, lo dice in maniera chiara.

Scrive il Corsera:

“Antonio trascorre le vacanze in Salento, aspetta che il cellulare squilli: non è la telefonata della vita quella di Malagò (presidente Federcalcio, ndr), ma la priorità che l’ex tecnico del Napoli ha individuato come prossima tappa della sua carriera”.

L’Arabia può aspettare.

Il succo del ragionamento è questo:

“Non ne fa una questione economica tout court. Piuttosto del giusto valore da riconoscere alla competenza e all’esperienza che il prossimo ct è chiamato ad esprimere dopo un triplo fallimento consecutivo”.

Klopp non guadagnerà certo 2,5 milioni con la Germania

E ancora:

“Il caso più emblematico, la Germania. Nagelsmann ha lasciato, Klopp è chiamato a sostituirlo. Avrà un ingaggio adeguato? Sarà sostenuto dagli sponsor? Di sicuro il suo valore assoluto sarà rispettato (non guadagnerà 2,5 milioni, a sensazione …). Lo stesso rispetto che andrebbe a Conte: per inciso, nel 2014 già guadagnava 5 milioni più bonus. Mancini e Conte, le valutazioni sono differenti. Antonio vuole adattarsi alla spending review del nuovo corso con attenzione ai costi. Sarebbe importante guardare anche ai benefici. Per non tornare al punto di partenza”.

Nulla di più chiaro. Ora sta a Malagò. Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport più volte ha fatto capire che Malagò pensi più a Mancini che a Conte. E probabilmente anche per una questione economica. In tanti tirano per Conte, a livello mediatico soprattutto i quotidiani Rcs (Gazzetta e Corsera) ma anche Marotta and friends. C’è anche la nomina del direttore tecnico della Nazionale. Si corteggia sempre Maldini che però fa molto il prezioso.