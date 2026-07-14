Souness: “Maradona ti distruggeva con l’intelligenza, non con il talento”

"La maggior parte dei giocatori riceve la palla e pensa a passarla da A a B. I migliori, quando passano da A a B, valutano come influenzerà C e D. Ma quelli come Zico, Maradona e Messi, pensano già a G, H e oltre"

Fin quando ci sarà l’Argentina in corsa ai Mondiali nessuno smetterà di fare il paragone storico infinito: Messi o Maradona? E visto che domani si gioca Argentina-Inghilterra il Telegraph ci ha fatto scrivere un pezzo a Graeme Souness, titolando maliziosamente con “è meglio di Messi”. In realtà non ha detto proprio così. Anzi, ne ha fatto un discorso un po’ più largo. “Ho detto a mio figlio James di assicurarsi di guardare Messi e Cristiano Ronaldo il più spesso possibile e di godersi lo spettacolo finché poteva. Sono due fenomeni, dotati di coraggio e carattere, e l’unico che si avvicina a Messi è Diego Maradona”.

“Diego era un mago”

“Ho giocato contro Maradona cinque volte dopo aver firmato per la Sampdoria, incluso a Napoli quando segnò il suo primo gol in Serie A nel settembre del 1984. Era un mago, il suo livello di anticipazione era spaventoso ed era sempre due passi avanti. Il talento era una cosa; la sua intelligenza calcistica era un’altra. È lì che i migliori ti distruggono. Ricordo di aver giocato a centrocampo con Zico, il grande brasiliano, in una partita di beneficenza a fine stagione. Eravamo gli undici migliori stranieri del campionato, contro i campioni dell’Hellas Verona. Zico vedeva le cose in modo completamente diverso. Cercavo di anticipare dove avrebbe passato la palla e poi mi rendevo disponibile per il passaggio successivo, ma, ogni volta, lui la vedeva diversamente. Se io andavo a destra, lui andava a sinistra. È stata una lezione stare in campo con lui e, purtroppo, la consapevolezza che esisteva un altro livello”.

Solo i migliori pensano in anticipo

“Di solito, la maggior parte dei giocatori riceve la palla e l’obiettivo è passarla da A a B. I migliori, quando passano da A a B, pensano in anticipo e valutano come questo influenzerà C e poi D. Ma con Zico, Maradona e Messi, i livelli a cui puntano sono G, H e oltre”.

E, quindi tornando all’attualità, Souness scrive che “non ha senso che Thomas Tuchel pensi di tendere trappole a Messi perché le vede arrivare da lontano – e vi metterà in imbarazzo nel frattempo”.