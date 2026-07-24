Sinner non giocherà a Montreal: “La decisione migliore per dare priorità alla mia salute”
Non potrà vincere tutti i Masters 1000 del 2026. Anche l'anno scorso aveva saltato il torneo. Forfait anche per Djokovic.
Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal
Jannik Sinner salterà il Masters 1000 di Montreal. Per l’altoatesino, reduce dal trionfo a Wimbledon, sfugge la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 del 2026. Anche lo scorso anno aveva cancellato l’iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton.
Anche Djokovic non ci sarà.
“Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere presente, ma non vedo l’ora di tornare a Montreal in futuro“, ha comunicato Sinner.