Sinner: «Io e Cahill continueremo insieme almeno un’altra stagione»

Jannik Sinner, ospite al sorteggio degli Australian Open, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo coach Darren Cahill.

Le parole di Sinner

Il tennista altoatesino ha affermato che Cahill sarà il suo coach almeno fino alla fine del 2026, affiancando Simone Vagnozzi:

«Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione. Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell’angolo, e non solo io, ma anche il resto del team».

Sinner debutterà agli Australian Open contro Hugo Gaston, numero 94 al mondo, e potrebbe esserci in semifinale una sfida con Lorenzo Musetti.