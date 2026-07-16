Sarri: “All’Atalanta chiudo un cerchio come a Napoli, mi auguro sia un grande viaggio come quello”
In conferenza stampa: "Ho vissuto due anni in provincia di Bergamo. Raspadori lo volevo già alla Lazio, Gaetano è stato un regalo di Giuntoli".
Maurizio Sarri ha tenuto la conferenza stampa come neo tecnico dell’Atalanta, in cui ha spiegato quello che sarà il suo progetto con la Dea per la prossima stagione e ha commentato i calciatori che ha trovato in squadra.
Sarri: “L’Atalanta deve diventare competitiva, come fu il mio Napoli”
L’allenatore ex Lazio ha esordito: “Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, Zingonia, il clima e quanto questa società lavora. Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta. Mi aspetto una stagione tanto difficile quanto importante. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. La società mi ha chiesto di lavorare e l’obiettivo sarà ovviamente dare tutto. Sono un grande lavoratore e spero che la società possa apprezzare“.
Parlando di moduli e tattiche, su come verranno utilizzati i giocatori, Sarri ha dichiarato: “Stiamo provando Samardzic in una nuova posizione d’interno di centrocampo così come Zalewski. Poi penso a Raspadori che è un giocatore che volevo allenare anche alla Lazio. Penso anche che l’Atalanta abbia due centravanti importanti come Krstovic e Scamacca che sono arrivati in doppia cifra. Gaetano? E’ stato un grande regalo del direttore [Giuntoli, ndr.]“.
Gli obiettivi della squadra sembrano essere già ben chiari: “Diventare una squadra competitiva. So che i primi giorni saranno difficili, ma sono convinto che possiamo fare bene. Anche a Napoli avevamo delle difficoltà all’inizio, poi sappiamo come sono andate le cose“.
Su Ederson e la sua permanenza all’Atalanta, visto che il giocatore era vicinissimo al Manchester United, Sarri ha chiarito: “Ederson ritornerà in squadra. La mia paura era con quale testa il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Anzi, Ederson ha dimostrato maturità e grande voglia di rimanere: sarà un pilastro di questa Atalanta“.
Il tecnico: “Alla Lazio esperienza formativa, ma avrei voluto non viverla in quel modo”
Sulle differenze tra l’ambiente della Lazio e quello bergamasco, l’allenatore si è soffermato su quanto avrebbe voluto fare in biancoceleste e non gli è stato permesso di viversela nel modo in cui voleva: “A Bergamo l’ambiente è sereno, ma vedo dura rinunciare alle sigarette. Alla Lazio è stata sicuramente una grande esperienza formativa, anche se avrei voluto non viverla poi in quel modo, però affrontando certe situazioni non dai più per scontato diversi aspetti: mi ha lasciato anche qualcosa di positivo. L’ambiente atalantino è impressionante dove ti sostengono fino alla fine“.
Sarri viveva a Bergamo da ragazzo e ha paragonato il suo “percorso” come quello col Napoli: “Ho vissuto un paio d’anni nella provincia di Bergamo e penso che sia qualcosa di gratificante: un po’ come se chiudesse un cerchio visto che sono diventato successivamente allenatore dell’Atalanta, stessa cosa che è successa a Napoli. Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo, però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che quello nerazzurro sia un grande viaggio come quello che ho fatto a Napoli“.