“Ederson per lo United ha un problema al ginocchio, forse il club farà un’altra offerta” ma più bassa di 45 milioni

Il giornalista inglese Ben Jacobs: "Il problema era emerso nei test iniziali. Al momento è tutto saltato, più in là potrebbe esserci un'altra offerta", ovviamente al ribasso. Il club vuole risparmiare

Ederson, lo United vuole risparmiare

Il giornalista esperto di mercato Ben Jacobs, che lavora anche a TalkSportLive, riporta la versione del Manchester United a proposito dell’affare Ederson che è improvvisamente saltato. Per lo United, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta ha un problema al ginocchio ma aggiunge anche che forse nelle prossime settimana il Manchester farà una ulteriore offerta alla società bergamasca, ma al ribasso. Vedremo come reagiranno i Percassi e il ds Cristiano Giuntoli.

Scrive Jacobs su X:

“Il trasferimento di Ederson al Manchester United è saltato per ora, ma lo United non ha escluso di tornare sul tema più avanti nel corso dell’estate.

Fonti dell’Atalanta sostengono che il giocatore sia completamente idoneo, ma il Manchester United ha deciso di non procedere dopo aver effettuato una visita medica approfondita con specialisti che hanno esaminato un problema al ginocchio di Ederson segnalato nei test iniziali.

Il club si rifarà vivo nel corso dell’estate

Ederson è volato in Inghilterra per ulteriori esami dopo il Mondiale.

Mentre il Manchester United valutava se procedere, ha ottenuto il via libera sia da Andrey Santos sia da Youri Tielemans e ha chiuso rapidamente entrambe le trattative. Tuttavia, Santos non è visto come un sostituto del centrocampista dell’Atalanta.

Sebbene il trasferimento sia saltato per il momento e potrebbe anche essere saltato definitivamente, non è del tutto escluso che venga fatta una nuova offerta all’Atalanta più avanti nell’estate. Tuttavia, se l’affare dovesse essere rilanciato, non sarebbe alle stesse condizioni di 45 milioni di euro(quindi l’offerta sarebbe più bassa, ndr). Il Manchester United è ben disposto verso il giocatore, ma l’accordo per ora non sarà formalizzato”.