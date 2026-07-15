Rodri “l’imperatore”, i numeri sono impressionanti: 11 duelli vinti e l’87% di precisione nei passaggi

As analizza la sua prestazione e quella di Dani Olmo, l'imperatore e il mago. "Olmo ha completato 29 passaggi su 30 tentati, recuperato quattro palloni e vinto tre duelli."

L’abbiamo visto tutti, lo ha confermato anche lo stesso Mbappé: la Spagna ieri ha vinto a centrocampo, dettando il ritmo della partita e togliendo il respiro ai transalpini. L’assoluto mattatore del match è stato Rodri. AS ne riporta i numeri impressionanti.

Francia-Spagna, i numeri di Rodri

Si legge su As:

“I numeri di Rodri sono stati impressionanti. Un voto che raggiunge il 7,6 secondo i dati di Sofascore. Un’enorme quantità di duelli vinti: ben undici. Un 87% di precisione nei passaggi.

Rodri, la cui crescita in questo torneo è stata memorabile, ha mostrato una gerarchia assoluta: l’imperatore ha dominato la partita come ha voluto e, senza mai spezzare il filo conduttore del gioco grazie al supporto di Fabián e Olmo.

Olmo non è stato da meno