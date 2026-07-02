Rafa Marin saluta il Villarreal: torna a Napoli per ritagliarsi uno spazio importante

“Ci sono luoghi che lasciano un segno indelebile e Villarreal è uno di questi“, comincia così il lungo messaggio di addio al Villarreal di Rafa Marin sul suo account Instagram. “Mi sento un calciatore e, soprattutto, una persona migliore. Grazie di cuore” il commiato dal club e dai tifosi del sottomarino giallo.

Un messaggio molto intenso, in cui ripercorre le tappe della sua stagione, con il “sogno di giocare in Champions League” come punto più alto della sua avventura in Spagna. Finisce il suo anno in prestito al Villarreal e per Rafa Marin si riaprono le porte di Napoli e del Napoli. Una volontà ben chiara espressa dal club al calciatore, una decisione presa dallo stesso centrale ex Real Madrid deciso a mettersi in gioco in una piazza che di fatto non è mai riuscito ad ammirarlo.

Rafa Marin torna a Napoli per restare: il club punta su di lui

Il cambio di allenatore ha reso possibile la volontà del difensore centrale. D’altronde il Napoli nell’estate del 2024 ha puntato con convinzione sullo spagnolo, considerato uno dei maggiori prospetti del calcio iberico. Rafa Marin avrà ora la possibilità di dimostrare il suo potenziale anche in azzurro.

Juan Jesus è andato ufficialmente via, scaduto il contratto, il futuro è tutto da scrivere per Sam Beukema. Max Allegri ha chiesto Mario Gila quasi come una priorità assoluta ma punta anche su Rafa Marin, dichiarato incedibile. Respinta al mittente anche la proposta della Lazio di inserirlo nell’affare legato proprio a Gila a dimostrazione di come sia considerato una pedina importante.

Rafa Marin prima alternativa alla coppia titolare?

Ma quale sarà il ruolo di Rafa Marin a Napoli? Nella difesa a quattro, la coppia centrale titolare dovrebbe essere formata da Rrahmani e Buongiorno, in attesa che arrivi davvero Gila. L’ormai ex Villarreal rientrerà nelle rotazioni quasi scientifiche di Allegri, volte a non sovraccaricare i calciatori. Si giocherà il ruolo di prima alternativa con Beukema e solo gli allenamenti stabiliranno le gerarchie con l’olandese.