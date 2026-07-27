Pirlo, il figlio Nicolò: “Il rumore sembra contare più della competenza. Enorme amarezza per il clima che si è creato”

Pirlo, il figlio Nicolò: "Io so quanto ami questo lavoro. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso"

L’Italia è ancora nel caso visto che, dopo appena 17 giorni, Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare i rispettivi incarichi nella FIGC. Il tutto è scaturito dal no della Federazione, e non solo, al nome indicato da loro: Andrea Pirlo.

Caso Pirlo, il messaggio del figlio Nicolò

Sull’ex allenatore della Juventus si sono innescate tantissime polemiche. A sua difesa è arrivato un lungo messaggio di suo figlio Nicolò su Instagram:”

“Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone. Io so quanto ami questo lavoro. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso. E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto. Per questo provo un’enorme amarezza. Non per una panchina, che nello sport si conquista e si perde. Ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro, senza cercare scorciatoie o consenso”.

Nicolò Pirlo poi conclude:

“Da figlio, ma anche da ragazzo che sogna di costruirsi un futuro nel calcio, tutto questo fa male. Perché il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori. Qualunque cosa accada, una certezza non cambierà mai, sono orgoglioso dell’uomo che sei, molto prima del professionista che tutti conoscono. E i valori che mi hai insegnato avranno sempre più peso di qualsiasi titolo, giudizio o polemica”.