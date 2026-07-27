Maldini e Leonardo si sono dimessi, sono durati diciassette giorni (Sky Sport)

"Evidentemente la questione Pirlo era stata soltanto il manifesto, non la vera ragione". I nomi alternativi sono due: Mancini e Conte

Maldini e Leonardo sono durati appena diciassette giorni

Maldini e Leonardo lascino la Nazionale. Lo hanno comunicato direttamente a Malagò.

Sky ha detto che i due non hanno voluto rinunciare alla loro autonomia.

“Dopo 17 giorni lasciano la federcalcio.

Decisione probabilmente maturata negli ultimi giorni.

Non vogliono rinunciare alla libertà nelle scelte.

“Evidentemente la questione Pirlo era stata soltanto il manifesto, non la vera ragione”

“Evidentemente la questione Pirlo era stata soltanto il manifesto, non la vera ragione.

Ci siamo accorti che sci sono state un po’ di interviste, prese di posizione e un po’ strane. Forse per mettere inc attiva luce i pensieri di Paolo Maldini. Poi si è arrivati alla vicenda russa di Pirlo. Da lì a cascata è stato un fiume in piena da cui non si è salvato più nessuno.

È una pagina brutta del nostro calcio. Sappiamo quanto il cambiamento sia stato complicato negli anni. È complicato fare le riforme. “

I nomi sono due: il primo nome è quello di Malagò e cioè Mancini.

L’altro nome è Antonio Conte che piace ai club di Serie A.

Ora deciderà il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò.