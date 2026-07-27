Pirlo ha un contratto a titolo personale con i russi, non sono accordi legati solo al ruolo di allenatore del Fc United

La Gazzetta. È quel che è emerso dai contratti studiati dalla Figc. Sono due gli accordi che Pirlo ha con i russi.

La domenica a studiare i contratti di Pirlo

La Gazzetta dello Sport scrive che studiando i contratti di Pirlo, l’avvocato Viglione (il Richelieu della Figc di Gravina nonché responsabile delle Relazioni istituzionali e dell’ufficio legislativo) ha trovato che il legame di Pirlo con il colosso delle scommesse russo (Fonbet) non è dovuto soltanto al suo essere allenatore della squadra degli Emirati Arabi Fc United.

Scrive la Gazzetta con Elisabetta Esposito:

“Se in un primo momento si parlava di un rapporto diretto tra l’ingaggio di Pirlo come allenatore dello United Fc di Dubai e il suo essere illustre testimonial del betting russo, dall’analisi di contratti e documenti è apparso chiaro che le due cose sono totalmente autonome. Sui tavoli della Figc, oltre a quello tra Pirlo e il suo club, ce n’è un altro sottoscritto dall’allenatore a titolo personale, circostanza che di certo non migliora la sua posizione”.

Malagò ha deciso: non sarà lui il ct

La Gazzetta spiega che Malagò ha voluto raccogliere più documenti possibile per comprendere meglio il legame tra il suo quasi ct e Fonbet, colosso russo del betting. E quel che è emerso finora desta più di una perplessità nel presidente federale.

Non a caso nel suo grottesco comunicato di mezzanotte, Pirlo non accenna a minimamente all’ipotesi di rompere il contratto. Dice solo che è di natura commerciale e non politica. Ignorando i rapporti commerciale sono rapporti politici.

Malagò ha deciso che non sarà lui il ct della Nazionale.