Malagò ha bloccato l’operazione Pirlo ct, non ha dato l’ok (e ora Maldini se ne va?)
Lo comunica Di Marzio. Il presidente della Figc ha fermato tutto, incontri e macchina organizzativa. A questo punto Maldini potrebbe lasciare
Malagò ha fermato tutto: Pirlo non sarà il ct dell’Italia
Giovanni Malagò, presidente della Figc, ha bloccato l’operazione Pirlo commissario tecnico della Nazionale. Non ha dato l’ok. A comunicarlo è Gianluca Di Marzio. I legali di Pirlo, e Pirlo stesso con quella specie di comunicato, pensavano di aver chiarito la questione. A conferma che i calciatori vivono in un mondo tutto loro. Nel comunicato non dice nemmeno che interrompe la collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive.
Malagò comunque non ha dato l’ok a far partire l’operazione Pirlo allenatore della Nazionale.
Tutto fermo. Ferma la macchina organizzativa. Domani non ci saranno gli incontri previsti.
Di Marzio scrive che:
“Il no a Pirlo potrebbe portare alla fine prematura di Maldini come dt e quindi Leonardo se verrà preso un ct non coerente con il progetto”.
Martedì ci sarà l’assemblea federale ma a questo punto è dura che ci sarà un nuovo ct.