Perché Oyarzabal gioca ancora nella Real Sociedad? Ha segnato 43 gol nelle ultime due stagioni

Mikel Oyarzabal ieri contro la Francia ha segnato il suo quinto gol ai Mondiali 2026. Quando indossa la maglia della Spagna, il giocatore basco diventa un centravanti letale: 30 reti in 60 partite totali con la Nazionale maggiore, ma soprattutto 14 gol nelle ultime 15 partite.

Oyarzabal meriterebbe un club più grande

Da dodici anni Oyarzabal indossa la maglia della Real Sociedad, è diventato una delle bandiere del club. Nelle ultime due stagioni si è particolarmente distinto per i suoi numeri realizzativi: 25 gol nella stagione 2024-25, 18 reti nell’ultima stagione appena conclusa. Quest’anno la Real Sociedad ha vinto la Coppa del Re battendo in finale l’Atletico Madrid, dunque nella prossima stagione giocherà l’Europa League. Ma perché un calciatore come l’attaccante spagnolo non ha ancora fatto il salto di qualità?

Senza mancare di rispetto al club basco che è comunque tra le migliori squadre della Spagna e del campionato iberico, Oyarzabal meriterebbe di giocare in una squadra che si assicuri almeno la Champions League ogni anno. Le qualità del classe 1997 non sono passate inosservate a diversi club europei; nelle ultime ore è stato anche accostato alla Juventus, un acquisto che potrebbe concretizzarsi per circa 25-30 milioni. Il suo contratto scade nel 2028, dunque la Real Sociedad, a meno che non rinnovi ulteriormente, dovrà pensare di venderlo quest’estate o al massimo la prossima, per non lasciarlo partire a zero. Anche il Barcellona è interessato, ma senza aver presentato offerte finora proprio come i bianconeri.

Da sette stagioni segna più di dieci gol

Un attaccante duttile capace di giocare sia al centro che su entrambe le fasce, Oyarzabal ha avuto una sola stagione sottotono. Nel 2022, in allenamento, si ruppe il crociato e segnò appena 4 reti. Ma esclusa la stagione 2022-23, ha sempre superato i 10 gol stagionali dal 2018-19 ad oggi.

All’Europeo di due anni fa non ebbe granché spazio, indietro nelle gerarchie rispetto ad Alvaro Morata. Oggi ha l’occasione di potersi prendere la Spagna sulle spalle, giocare una finale Mondiale e, perché no, poter fare quel salto di qualità che non gli è ancora toccato.