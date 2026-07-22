Il Telegraph: Guardiola avrebbe accettato una Nazionale (Inghilterra o Brasile) solo dopo un periodo sabbatico

Il contatto con Maldini e Leonardo c'è stato, ma l'ex City è tentato dal riposarsi un anno. Il presidente del Coni Buonfiglio è contrario ad un ct straniero.

Tra i nomi per la panchina dell’Italia c’è quello di Pep Guardiola, che ha lasciato il City dopo dieci anni e ha avuto colloqui con il dt Maldini e Leonardo per tornare nuovamente ad allenare. Il tecnico ha preso tempo per il momento. A confermare l’indiscrezione di un possibile contatto è stato Giovanni Malagò, neo presidente della Figc, che ha parlato anche di un’ “eccezione di budget” per l’allenatore spagnolo.

Guardiola ct dell’Italia, il tecnico prende tempo e punta all’anno sabbatico

Il Telegraph scrive che Guardiola era disposto a prendere in considerazione la guida di una Nazionale, Inghilterra o Brasile, ma solo dopo un periodo sabbatico.

Ora sarebbe libero di accettare qualsiasi incarico, ma come scritto in precedenza, il tecnico prende tempo e riflette.

Il Coni preferirebbe un ct italiano

Dell’ipotesi di vedere Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana ne ha parlato, in un’intervista al Corriere della Sera, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni:

“Non voglio dare consigli a Malagò che nel ruolo di nuovo presidente della Figc è partito alla grande. La sola cosa che chiedo a Giovanni è di designare un commissario tecnico italiano. La stragrande maggioranza dei nostri allenatori di serie A è italiana: è con loro che si dovrà confrontare il ct. Sono bravi, professionali, sono frutto della nostra tradizione. Perché tagliarli fuori?”.