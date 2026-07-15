Olise massacrato in Francia: “Lo abbiamo fatto sedere al tavolo con Zidane, ma non può entrare neanche nella cucina”

La Spagna ha eliminato ieri sera in maniera netta la Francia. La squadra di Deschamps era la massima favorita per la vittoria del Mondiale, ma dopo l’Europeo di due anni fa e la Nations League dell’anno scorso, ha dovuto cedere il passo ancora una volta alle ‘Furie Rosse’. Tra le stelle francesi più criticate c’è sicuramente Olise.

Mondiali, quante critiche per Olise in Francia

Il giornalista Daniel Riolo ad After Rmc ha attaccato duramente il calciatore del Bayern Monaco:

“Abbiamo fatto sedere Olise al tavolo con Platini e Zidane , ma non può entrare nemmeno in cucina. Per la prima volta in 20 anni in questo programma, mi pento terribilmente di aver fatto certi commenti. Ha brillato fino a quando ha avuto spazio e tempo di pensare. Il ‘classico 10’ fa fatica a incidere quando incontra una squadra che pressa “.

Olise è stato criticato anche da L’Equipe che ha rifilato un bel 3 all’attaccante: “Il centrocampista del Bayern Monaco è passato completamente inosservato ed è stato sopraffatto dal blocco difensivo e dalla pressione della squadra spagnola in semifinale”,