Allegri è atterrato a Napoli: inizia la sua avventura in azzurro – VIDEO

Il video del Mattino. Ricordiamo che domani, alle 11:30, ci sarà la sua presentazione ufficiale al Teatro San Carlo

Allegri è atterrato a Napoli: inizia la sua avventura in azzurro – VIDEO

AC Milan's Italian coach Massimiliano Allegri looks on from the techincal area ahead of the Italian Serie A football match between AC Milan and Juventus at the San Siro stadium in Milan, northern Italy, on April 26, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Ed eccolo qui, finalmente in carne e ossa, con la sua solita camminata ondeggiante, il sorriso sornione, ora appena accennato, ora a tutto spiano sul volto. Massimiliano Allegri è a Napoli. Il video de Il Mattino lo riprende al suo atterraggio all’aeroporto di Capodichino.

Allegri a Napoli: il video

Massimiliano Allegri allenatore che saluta i tifosi

Ricordiamo che domani, alle 11:30, ci sarà la sua presentazione ufficiale al Teatro San Carlo.

Gli obiettivi del neo tecnico

Allegri in una delle sue tipiche espressioni in panchina

 

Conscio di un mercato che sarà necessariamente a rilento a causa del dover prima vendere per poi acquistare, Max, che firmerà un triennale, avrà un compito ben preciso: valorizzare la rosa azzurra. Proprio per questo, a partire dal ritiro di Dimaro, valuterà tutti gli elementi a disposizione, cercando innanzitutto di rilanciare quelli che oggi sono considerati acquisti sbagliati. De Laurentiis lo sa e lo ha definito un vero aziendalista, nel significato più benevolo del termine. Max eredita una rosa forte, ma stanca, soprattutto fisicamente. Saprà risollevarla.