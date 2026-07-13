Allegri è atterrato a Napoli: inizia la sua avventura in azzurro – VIDEO
Il video del Mattino. Ricordiamo che domani, alle 11:30, ci sarà la sua presentazione ufficiale al Teatro San Carlo
Ed eccolo qui, finalmente in carne e ossa, con la sua solita camminata ondeggiante, il sorriso sornione, ora appena accennato, ora a tutto spiano sul volto. Massimiliano Allegri è a Napoli. Il video de Il Mattino lo riprende al suo atterraggio all’aeroporto di Capodichino.
Allegri a Napoli: il video
Max Allegri è arrivato a Napoli: inizia ufficialmente la sua avventura sulla panchina azzurra. Domani la presentazione al San Carlo.
Di Gennaro Arpaia.#ilmattino #napoli #allegri pic.twitter.com/M6ArjgxddH
— Il Mattino (@mattinodinapoli) July 13, 2026
Ricordiamo che domani, alle 11:30, ci sarà la sua presentazione ufficiale al Teatro San Carlo.
Gli obiettivi del neo tecnico
Conscio di un mercato che sarà necessariamente a rilento a causa del dover prima vendere per poi acquistare, Max, che firmerà un triennale, avrà un compito ben preciso: valorizzare la rosa azzurra. Proprio per questo, a partire dal ritiro di Dimaro, valuterà tutti gli elementi a disposizione, cercando innanzitutto di rilanciare quelli che oggi sono considerati acquisti sbagliati. De Laurentiis lo sa e lo ha definito un vero aziendalista, nel significato più benevolo del termine. Max eredita una rosa forte, ma stanca, soprattutto fisicamente. Saprà risollevarla.