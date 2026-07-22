Allenamento Napoli: si rivede Gilmour. Esercitazione sui calci piazzati

Allegri c'era, ha smaltito l'influenza. Calciatori divisi in due undici e hanno svolto esercitazione attacco contro difesa, poi su calci piazzati, corner e rigori. Assente Hasa.

Sesto giorno di ritiro a Dimaro (TN) per il Napoli. Il tecnico Max Allegri è tornato a lavoro dopo lo stato influenzale che lo aveva colpito nella giornata di ieri.

Gli azzurri si preparano all’amichevole di oggi alle 18 contro l’Arezzo.

Sesto giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli

I portieri hanno inizialmente svolto un lavoro a parte rispetto ai calciatori di movimento, di cui sono assenti i soliti Beukema, Neres e Gilmour per problemi fisici. Assente anche Hasa, in uscita.

Il gruppo è stato poi diviso in due sottogruppi. Azzurri: Contini; Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, Folorunsho; Politano, Lucca, Rao. Arancioni: Meret (alternato a Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson. Esercitazione tattica, attacco contro difesa.

Successivamente, è entrato Gilmour in campo, allenandosi a parte con corsa e stretching.

Iniziata poi un’esercitazione sui calci d’angolo e calci piazzati. Si difende a zona: Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola, con davanti i tre centrocampisti: Folorunsho, Prisco, Vergara.

Alcuni calciatori sono successivamente usciti dal campo, mentre sono rimasti a provare i tiri in porta Allisson, Lindstrom, Gutierrez, Politano, Vergara, Lucca e Giovane; in porta si alternano Meret e Contini.

Il report

Gli azzurri sono scesi in campo alla SKI.IT Arena di Dimaro per una seduta mattutina nella giornata del primo test pre-campionato contro l’Arezzo. Il gruppo ha svolto un allenamento di rifinitura con una serie di esercitazioni su palla inattiva. Gilmour ha iniziato un percorso di riatletizzazione anche in campo.