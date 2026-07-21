Allegri ha l’influenza, salta la presentazione dello staff stasera a Dimaro

Appuntamento rinviato ai prossimi giorni. Il Napoli poi comunicherà la data. Il classico momento per conoscere tutti i collaboratori dell'allenatore

Allegri ha l’influenza, salta la presentazione dello staff stasera a Dimaro

3F2B73H IPA86764148 - Napoli's Italian coach Massimiliano Allegri during SSC Napoli's 2026-27 preseason training camp in Val di Sole, Trentino, Dimaro Folgarida, July 17, 2026. Credit: Independent Photo Agency/Alamy Live News

Massimiliano Allegri, quindi niente presentazione dello staff stasera a Dimaro. A comunicarlo è il Calcio Napoli. Stasera era in programma la consueta presentazione dello staff dell’allenatore. Non la vera e propria serata in cui Allegri avrebbe risposto alle domande dei tifosi. Però comunque un momento per illustrare ai tifosi i componenti dello staff e magari dire qualcosa.

Però il tecnico livornese ha un leggero attacco influenzale e allora si è preferito spostare la serata ai prossimi giorni. Ovviamente il Napoli comunicherò con precisione la data.

Qui cosa hanno detto di Allegri sia Rrahmani sia Meret.

 