Napoli, le amichevoli estive costeranno 9,99 euro ciascuna: come acquistarle

A Dimaro si giocherà contro Arezzo e Carrarese; a Castel Di Sangro contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco. I match saranno disponibili su Dazn, Sky e OneFootball.

Il Napoli giocherà cinque amichevoli totali nei ritiri estivi di Dimaro (TN) e Castel Di Sangro (AQ). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View su Dazn, Sky Primafila e OneFootball, al prezzo di 9,99 euro per ciascun incontro.

Le amichevoli del Napoli

Di seguito, l’elenco completo delle partite degli azzurri:

Napoli vs Arezzo 22/07/2026 – h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena

Napoli vs Carrarese 26/07/2026 – h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena

Napoli vs Osasuna 05/08/2026 – h 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Celta de Vigo 08/08/2026 – h 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Aris Salonicco 12/08/2026 – h 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Come acquistare le partite

Per chi è già cliente Dazn, basterà collegarsi al proprio account e nella sezione “Pay-per-view” selezionare la partita che si desidera acquistare cliccando su “Acquista ora”; per chi non è cliente della piattaforma, bisognerà scorrere nella home del sito fino a trovare l’amichevole che si desidera acquistare; da lì, cliccare su “Acquista ora” e registrarsi.

Su Sky, l’acquisto delle gare è riservato agli abbonati. Con Sky Q: premere il tasto Home (casetta) del telecomando, andare nella sezione Sport e Calcio di Primafila, premere Ok, selezionare l’evento desiderato e seguire le istruzioni a schermo. Con My Sky: andare sul canale dell’evento (n° 251 – Sky Sport 251) e seguire le istruzioni a schermo.

Con OneFootball basterà registrarsi gratuitamente alla piattaforma, digitare “Napoli” nella ricerca e accedere al profilo del club. Dopodiché, selezionare la sezione “Partite”, cliccare su una delle prossime gare amichevoli a pagamento; completare l’acquisto.