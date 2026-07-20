Napoli, seduta mattutina quarto giorno a Dimaro: ci sono Politano e Vergara

Quarto giorno di allenamenti per il Napoli sul campo di Carciato, a Dimaro-Folgarida: Allegri può sorridere, si sono visti sul campo Politano e Vergara

Seduta mattutina nel quarto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, sede della prima parte del lavoro precampionato per il Napoli. Sul campo di Carciato si sono rivisti Politano e Vergara dopo l’assenza di ieri; due buone notizie per Max Allegri. Inizi0o della sessione alle 10.45 circa, subito lavoro di attivazione per centrocampisti ed attaccanti, poi lavoro con il pallone.

I calciatori lavorano sulle triangolazioni e conclusioni con attacco contro difesa passiva e conclusione verso la porta piccola piazzata dai collaboratori del tecnico sul campo. Da segnalare che sono tre gli attaccanti che partecipano a questa sessione a simulare un tridente per una sorta di 4-3-3, il modulo che sembra intenzionato ad utilizzare Max.

Napoli, Rafa Marin a parte e poi in gruppo, Rrahmani chiede consigli a Landucci

Allegri – applausi al suo ingresso in campo ad inizio sessione – che segue questa fase dalla panchina accanto al ds Giovanni Manna. Sono Landucci e Magnanelli che danno le indicazioni in campo ai calciatori. Alle 11.30 circa in campo anche i difensori con Rafa Marin presente oltre ai due portieri titolari, Vanja Milinkovic-Savic ed Alex Meret; nel frattempo si è invece concluso l’allenamento per gli attaccanti. Il difensore spagnolo è stato impegnato in una prima fase in un lavoro a parte saltando quella di attivazione e successivamente si è unito al gruppo.

Il centrale spagnolo ha lavorato sugli scivolamenti della linea “spezzandola”. Rrahmani, nel corso dell’allenamento, ha chiesto a Landucci alcuni movimenti in campo e la postura del corpo in diverse situazioni di gioco trovando nel vice di Max Allegri ovviamente ampia disponibilità a spiegare ogni movimento.

Anguissa è rimasto sul campo insieme ad Alisson e Giovane a palleggiare, un segnale della voglia che ha il camerunense. Seduta un po’più tattica stamane.