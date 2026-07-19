“Se ho molti esterni, allora giocherò con gli esterni” è la frase chiave per capire il personaggio. Pare abbia già superato l'esame del sangue

Allegri il marziano

Tre giorni di ritiro e Allegri sembra il marziano sbarcato a Dimaro. Subito la palla, colloqui singoli con i calciatori e dulcis in fundo la “sorpresa” del 4-3-3 con Vergara mezz’ala. Che poi non è una sorpresa mentre sorprende il modo con cui l’ambiente ha osservato questo gigante e veterano della panchina.

Con la sua esperienza e conoscendo, anche se per pochi mesi, la piazza da calciatore ha capito subito che doveva assecondare certi patenti di fedeltà alla maglia azzurra dopo il recente passato juventino: pare abbia superato l’ “esame del sangue”. È accaduto prima con Antonio Conte anche se in tono minore perché era un passato più lontano, nonostante la fede bianconera mai nascosta del coach british-pugliese.

Max parla in modo chiaro, entra nella società-azienda

Allegri parla in modo chiaro, entra nella società-azienda e prova capitalizzare le risorse a disposizione. Da Cagliari alla Juve, passando per il Milan fino al ritorno in rossonero lo scorso anno, ha adattato ciò che aveva a disposizione senza mai nascondere l’assenza dell’assillo dello spettacolo. Arrivato a Napoli ha capito che la società, oltre a sfoltire la rosa, vuole patrimonializzare ciò che ha e lo scorso anno abbiamo visto decapitato dagli infortuni.

Per capire il personaggio basta leggere la risposta durante la conferenza stampa: “Se ho molti esterni, allora giocherò con gli esterni”. Tradotto: il mister prende ciò che la società gli offre per valutare gara per gara. Ci sarà, sicuramente, un prima e un dopo di questo ritiro: De Bruyne e Lukaku che arrivano il 5 agosto. La loro permanenza o partenza sposta equilibri, gerarchie e mercato. Il Conte Max è pronto anche per questo.