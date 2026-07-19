Napoli, Allegri si è fatto molto apprezzare dai senatori dello spogliatoio

A dirlo è Ugolini a Sky Sport 24. De Laurentiis martedì sera sarà a Dimaro, il giorno dopo ci sarà Napoli-Arezzo.

De Laurentiis martedì sera a Dimaro

A Sky Sport 24 fanno il punto sul ritiro del Napoli. In collegamento da Dimaro c’è l’inviato Massimo Ugolini.

Aurelio De Laurentiis arriverà in ritiro a Dimaro martedì sera. Lo ha comunicato Ugolini. Il presidente raggiungerà il quartiere generale in Val di Sole per la prima amichevole contro l’Arezzo in programma il giorno dopo: mercoledì 22 luglio alle 18.

Poi prosegue il racconto della giornata.

“Oggi Allegri si è fatto sentire in allenamento. Nitide le sue indicazioni ai gruppi di lavoro. Tanto lavoro, sempre anche col pallone”.

Poi Ugolini ha parlato dell’infermeria Napoli.

“Un po’ di influenza per Vergara, contusione all’anca per Politano. Preoccupano le condizioni di Buongiorno, ci sarà questo consulto a Barcellona per il ginocchio. E preoccupano un po’ anche quelle di Beukema, la cui cronicizzazione di un problema al tendine d’Achille lo sta tenendo fuori da queste giornate di lavoro”.

Allegri, De Laurentiis sembra che abbia fatto la scelta giusta

Ugolini ha ricordato che Rafa Marin è l’osservato speciale in questi giorni.

Tanta gente anche oggi per l’allenamento domenicale.

E poi il giudizio conclusivo:

“L’impressione dopo questi giorni è che Allegri si sia già fatto apprezzare dai senatori dello spogliatoio. Evidentemente c’è grande partecipazione, l’impressione forte è che De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta”.