Napoli, Obaretin in ritiro a Dimaro ma per poco: possibile cessione al Genoa (Pedullà)

Obaretin è volato a Dimaro insieme ai compagni di squadra ma la sua prossima tappa dovrebbe essere il Genoa

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha cambiato i piani di Max Allegri. Il tecnico del Napoli, in attesa di eventuali rinforzi dal mercato, ha convocato il giovane Obaretin che così è partito con il gruppo azzurro alla volta di Dimaro. La parentesi del centrale, però, dovrebbe essere breve nella Val di Sole.

Il difensore è infatti al centro di voci di mercato. Alfredo Pedullà, sul suo profilo X, ne è certo: “Obaretin resterà con il Napoli in ritiro per una settimana, poi il difensore centrale sarà probabilmente liberato per il Genoa in prestito con diritto di riscatto“. Insomma, sembra proprio che non continuerà in azzurro la sua carriera.

Classe 2003, nell’ultima stagione è stato protagonista ad Empoli con 29presenze condite da un solo assist. In difesa, però, prestazioni sempre convincenti fino a diventare uno dei centrali più positivi della serie cadetta.