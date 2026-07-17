Buongiorno, quanti infortuni a Napoli: indisponibile per ben 166 giorni

“In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro“.

Il comunicato ufficiale del Napoli ha così annunciato l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Una brutta notizia per Max Allegri che inizia il suo ritiro con i partenopei subito in salita. Una tegola ancor più pesante se pensiamo come sia l’unico centrale di piede mancino in rosa dopo l’addio di Juan Jesus ed escludendo Olivera, che ha mostrato le sue lacune.

Un difensore, Buongiorno, acquistato due estati fa dal Napoli per 40 milioni di euro; una delle promesse più interessanti del calcio italiano ma che nella sua esperienza azzurra ha mostrato di essere fin troppo fragile. Ogni 130 giorni un infortunio, di fatto l’ex Torino finisce ko ogni quattro mesi.

Buongiorno, che fragilità: gare saltate ed infortuni

Nella prima stagione azzurra, ben quattro gli infortuni. Pronti via e distorsione alla caviglia nell’agosto del 2024 che gli fece saltare una gara; poi 44 giorni fuori e sei gare saltate dal dicembre 2024 fino al gennaio 2025 per una frattura della vertebra lombare. Dal 7 aprile fino a fine stagione, poi un infortunio agli adduttori non gli ha consentito di essere presente nel rush finale del campionato.

La scorsa stagione si è invece aperta con una operazione chirurgica che di fatto gli fece saltare gran parte del ritiro estivo. Il primo infortunio il 23 settembre, ancora un problema agli adduttori che l’ha tenuto fuori oltre 20 giorni con cinque gare saltate. Una contusione al ginocchio, invece, gli fece saltare la gara contro l’Udinese.

In totale, nella stagione 24/25 ben 115 giorni indisponibile, mentre 51 i giorni in cui è rimasto infortunato nella scorsa stagione per un totale di 166 giorni in due stagioni.

Gli infortuni di Buongiorno con il Napoli nel dettaglio:

Stagione 2024/2025

Distorsione alla caviglia: 6 giorni

Frattura della vertebra lombare: 44 giorni

Infortunio agli adduttori: 19 giorni

Secondo infortunio agli adduttori: 46 giorni

Stagione 2025/2026

Operazione chirurgica: luglio/agosto 2025 (21 giorni)

Infortunio agli adduttori: 23 giorni

Contusione al ginocchio: 7 giorni