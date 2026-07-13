Napoli, non solo Vergara: Di Lorenzo prolunga fino al 2029
Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato la volontà del Napoli di voler prolungare di un anno il contratto di Di Lorenzo
L’incontro di questo primo pomeriggio tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi non avrà protagonista il solo Antonio Vergara, ma anche il capitano del Napoli: Giovanni Di Lorenzo.
Il Napoli vuole allungare il contratto di Di Lorenzo fino al 2029
Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto della volontà del club partenopeo di allungare di un altro anno il contratto del laterale destro. Giovanni Di Lorenzo dovrebbe dunque rinnovare fino al 2029.
Questo prolungamento di contratto sancisce ancora di più il legame tra l’ex Empoli ed il Napoli. Basti pensare che Di Lorenzo è il capitano dei due scudetti vinti tra il 2023 ed il 2025. Il club azzurro punta sul laterale che, però, ha bisogno di un sostituto, visto il probabilissimo addio di Mazzocchi. I nomi più caldi, almeno per il mondo, per ricoprire questo ruolo sono quelli di Dodò, Favasuli e Juanlu Sanchez.