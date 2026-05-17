Di Lorenzo: “Questo senso d’incertezza lo percepisco più all’esterno del Napoli, non nel gruppo”

Il capitano a Sky Sport: "In due anni con il mister abbiamo raggiunto risultati incredibili, abbiamo vinto lo scudetto, la supercoppa, le qualificazioni in Champions. Il Napoli deve rimanere competitivo"

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo Pisa-Napoli 0-3 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky per festeggiare la qualificazione in Champions.

“È stata una stagione complicata sotto tanti aspetti, però il gruppo è sempre rimasto compatto e unito e ha affrontato le difficoltà. Siamo contenti di questa qualificazione in Europa e adesso vogliamo chiudere il discorso anche per il secondo posto che non è ancora matematico”.

Di Lorenzo sul futuro del Napoli

Manca poco all’incontro tra Conte e De Laurentiis per parlare del futuro, ci sono calciatori a fine ciclo, ci dai la tua valutazione su quel che deve essere il Napoli?

“Questo senso di incertezza lo percepisco più all’esterno che all’interno del gruppo. In due anni abbiamo raggiunto risultati incredibili, abbiamo vinto lo scudetto, la supercoppa, le qualificazioni in Champions. Sicuramente ci saranno cambiamenti, i giocatori vanno e vengono ma quel che non deve mai mancare a Napoli è essere competitivi. Spero che il Napoli lotti per le posizioni di alta classifica. Come è sempre stato negli ultimi quindiici anni tranne tre anni fa”.