Napoli, non c’è alcuna offerta da 25 milioni per Vergara (Pedullà)

Se domani ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, oggi è la giornata di Antonio Vergara. Nel primo pomeriggio, infatti, ci sarà un incontro per parlare del suo futuro tra il suo agente (Mario Giuffredi) ed Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo, però, bisogna segnalare delle smentite sulla presunta offerta per lui da 25 milioni di euro.

Napoli, non sono arrivate offerte per Vergara: le ultime sul suo rinnovo

Come riportato da Alfredo Pedullà, questa presunta proposta al Napoli per Antonio Vergara non è mai arrivata:

“Per Antonio Vergara non ci sono state fin qui offerte da 25 milioni più bonus recapitate al Napoli. Se ci fossero, il Napoli potrebbe anche prenderle in considerazione. Il talento di Vergara non si discute, ma la narrazione di chi fa da scendiletto è qualcosa di orribile. Equivale alla scarsa gratitudine di chi distribuisce morali e magari ha la memoria corta (un classico). Ripetiamo: Vergara è un eccellente talento, merita la massima visibilità, non è più un ragazzino (23 anni compiuti da 6 mesi) e magari c’è qualche responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto accorgersi per tempo delle sue qualità e non l’ha fatto. Ma evitiamo di collezionare spot senza un minimo di deontologia. E speriamo che arrivi il rinnovo al più presto perché il ragazzo lo merita e così finalmente usciremo da questo patetico balletto”.

Secondo diverse indiscrezioni, di fatto, Antonio Vergara dovrebbe rinnovare con il Napoli. Il suo agente chiederà a De Laurentiis garanzie sull’utilizzo del suo assistito che, comunque, è molto apprezzato dallo stesso Massimiliano Allegri.