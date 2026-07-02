Il Besiktas di Italiano vuole Lobotka ma si spaventa per il prezzo (25 milioni)

Dalla Turchia. Al momento è stato un sondaggio. Il regista slovacco ha 31 anni e ha ancora un anno di contratto col Napoli

È Anguissa quello indicato a partire

Come riportato da Resat Can Ozbudak, giornalista turco di Spor Depor, il Besiktas di Italiano (che sta seguendo anche Anguissa) ha contattato gli agenti di Lobtka per capire la fattibilità di un suo passaggio in Turchia. Le prime richieste sono sembrate elevate, ma nelle prossime settimane ci potrebbero essere ulteriori sviluppi.

Il Besiktas sta ovviamente valutando anche altre opzioni. Per Lobotka c’è una clausola di 25 milioni di euro, valida solo per l’estero ed esercitabile solo nel mese di luglio. Al netto di quello che accadrà con il club turco, il Napoli ha l’obbligo di pensare al post Lobotka.

Il Napoli deve pensare al post Lobotka e decidere il futuro di Gilmour

Lo slovacco il prossimo 25 novembre compirà 32 anni ed il club partenopeo non può permettersi di avere un sostituto di uno dei migliori play europei. Anche perché il contratto di Lobotka scadrà l’anno prossimo, sempre se il Napoli non eserciterà l’opzione di rinnovo al 2028 a 3,5 milioni di euro all’anno.

Il futuro di Lobotka, che non dovrebbe andare alla Juventus di Spalletti, è legato anche a quello di un altro calciatore azzurro. Billy Gilmour. L’ex Brighton, infortunatosi con la Scozia e pronto a rientrare a Castel di Sangro, ha voglia di giocare con più continuità nelle prossime stagioni.