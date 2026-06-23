Spalletti vuole Lobotka alla Juventus. Ma per il Napoli servono 30 milioni

La lista dei desideri di Spalletti

Lobotka alla Juventus. È il sogno di Luciano Spalletti. Un sogno appunto. Ne ha parlato a Forte dei Marmi con Giovanni Carnevali il marottiano cui la Juventus si è affidata dopo i disastri di Giuntoli e Comolli. I due – scrive la Gazzetta – si sono incontrati lo scorso week-end e il tecnico di Certaldo gli ha detto quale sarebbe la sua Juventus ideale. E in testa alle cose belle richieste per Natale c’è lui: Stanisav Lobotka, anni 31, a novembre 32, con contratto in scadenza nel 2007. In teoria il contratto di Lobo ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro aperta fino alla metà di luglio ma è una clausola valida solo per l’estero. Scrive la Gazza:

“è probabile che il Napoli fissi l’asticella a 30 milioni di euro nel caso in cui la Juventus bussi alla porta azzurra. Insomma, la strada si può tranquillamente descrivere come tortuosa e in salita”.

Dubitiamo che Lobotka voglia andare alla Juventus

La Gazzetta scrive anche che a Spalletti il solo Locatelli non basta. E francamente non possiamo non concedergli la nostra più totale solidarietà. Ne comprendiamo la sofferenza. Passare da Locatelli a Lobotka vorrebbe dire passare dal bianco e nero al colore. Ma temiamo per lui la Juventus non riesca mai a prendere lo slovacco che peraltro sarebbe un folle nel voler trasferirsi dal Napoli (squadra competitiva che gioca la Champions) a un club che la Champions non la gioca e che al momento è una incognita.

Vale sempre la pena ricordare che lo slovacco è stato inamovibile per ogni allenatore tranne uno: quello scelto da Gravina come commissario tecnico della Nazionale.