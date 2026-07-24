Il Napoli a Dimaro: si vede Gilmour che lavora a parte e firma autografi. C’è Cheddira per sostituire Lucca

Assenti Alisson Santos e Lindstrom. Giocatori divisi in squadre per un'esercitazione attacco contro difesa e partitelle; piccolo infortunio per Giovane uscito claudicante alla fine dell'allenamento.

Ottavo giorno di ritiro a Dimaro (TN) per il Napoli. Tra gli azzurri presenti nella seduta pomeridiana c’è anche Wallid Cheddira, arrivato per sostituire l’infortunato Lorenzo Lucca.

Napoli in ritiro a Dimaro, giorno 8 seduta pomeridiana

I giocatori si sono divisi in due squadre. Gialli: Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Obaretin, Gutierrez; Vergara, Folorunsho; Baridò, Hojlund, Rao. Azzurri: Contini; Mazzocchi, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Prisco; Politano, Cheddira, Giovane. In verde, il jolly Lobotka.

Hanno dapprima iniziato un uno contro uno, con due uomini che difendono le mini porte e un altro fa da sponda; poi un’esercitazione attacco contro difesa nella porzione grande di campo. C’è stato uno scontro di gioco tra Vergara e Giovane, una botta per il brasiliano, che però ha ripreso l’allenamento dopo le cure dello staff medico.

Sono assenti Alisson Santos e Jesper Lindstrom.

Inizia successivamente un’altra esercitazione, ovvero una partitella a campo ridotto con tre porte. Cheddira, Rao e Garofalo indossano la casacca verde e giocano per entrambe le squadre. Anche in questa fase d’allenamento, Giovane ha subito un altro piccolo infortunio, ma è riuscito a riprendersi.

Dopo un cooling break, si riprende con un’altra partitella, i calciatori indossano casacche arancioni, azzurre e fucsia. Si parte con arancioni contro azzurri 8 contro 8, i fucsia in panchina. Arancioni: Contini; Mazzocchi, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Rao, Giovane, Pereyra. Azzurri: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Garofalo; Politano, Lobotka, Folorunsho; Cheddira. Fucsia: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Obaretin, Gutierrez; Prisco, Baridò, Vergara, Hojlund. Finisce 2-1 per i Fucsia, doppietta di Hojlund e gol di Di Lorenzo su rigore.

Terza partitella azzurri contro arancioni. Termina 2-0 per gli azzurri con gol di Politano e Di Lorenzo. Giovane esce claudicante dopo uno scontro con Garofalo. Inizia poi la quarta partitella fucsia contro azzurri, la quinta vede invece i fucsia contro gli arancioni. Nella sesta, si sfidano azzurri e arancioni. Nuova sfida poi tra azzurri e fucsia e successivamente arancioni contro fucsia. Termina il triangolare con la vittoria degli azzurri.

Gilmour ha svolto lavoro a parte e nel finale è rimasto sul campo a firmare autografi.