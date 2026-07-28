Napoli, crollo nel Ranking Uefa: è al 29esimo posto

Il Napoli è il sesto dei club italiani. Prima è l'Inter quinta e unica italiana nella top ten. Napoli dietro a Fiorentina, Roma, Atalanta e Milan. Comanda il Bayern davanti ad Arsenal e Real Madrid.

L’Uefa, sul suo portale, ha pubblicato la lista ufficiale del coefficiente per la stagione 2026/2027. Si tratta di dati che sono poi fondamentali in vista del sorteggio delle teste di serie per la fase a gironi della prossima edizione delle coppe europee, Champions League in primis.

Cambio al vertice, con il Bayern Monaco primo, forte dei 121.500 punti accumulati, davanti all’Arsenal secondo (119.000) e al Real Madrid che è sul gradino più basso del podio (114.500). Solo quarto il PSG bicampione d’Europa in carica con 113.000 punti davanti alla prima italiana, l’Inter quinta con 109.000 punti.

I nerazzurri sono l’unica italiane nella top 10; alle spalle della squadra allenata da Chivu vi sono infatti Manchester City, Barcellona, Liverpool, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. La seconda delle italiane è la Fiorentina, in 14ma posizione con 76.250 punti davanti alla Roma (74.750). L’Atalanta è 21esima con 68.000 punti mentre il Milan è 24esimo.

Il crollo del Napoli in Champions

E il Napoli? Gli azzurri sono scivolati addirittura in 29esima posizione con 54.000 punti nel computo relativo alle ultime cinque stagioni. I partenopei pagano le campagne europee non all’altezza negli ultimi anni. Nella stagione 22/23 25.000 i punti, complici i quarti di Champions raggiunti, poi 17.000 nel 23/24, zero punti nel 24/25 (assente dalle coppe europee) e poi appena 12.000 nella scorsa stagione che in Europa si è chiusa con l’eliminazione nel girone.