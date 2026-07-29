Napoli, continua l’emergenza: in 9 fuori uso (Neres e Beukema infortuni cronici)

Repubblica. Alcuni sono eredità del passato. Come Gilmour e Buongiorno che è stato anche operato. Intanto il Napoli ha cambiato il medico sociale senza dare spiegazioni

“Senza infortuni il Napoli avrebbe vinto lo scudetto”

Gli infortuni continuano ad agitare i sonni ma anche i giorni del Calcio Napoli. Ne scrive Repubblica Napoli che con Marco Azzi ricorda che sono nove i calciatori attualmente indisponibili della rosa di Max Allegri. Alcuni sono ancora eredità del Napoli scorso.

I casi più controversi sono quelli che riguardano Buongiorno e Beukema. Buongiorno è stato recentemente operato dopo che si era già tolto una cisti a inizio giugno.

Repubblica scrive:

“Malasorte, certo, al netto però della controversa tempistica dell’operazione chirurgica: chissà se puntuale o tardiva”.

E aggiunge:

“Nel frattempo è stato però sostituito il medico sociale e dalla società non sono arrivate spiegazioni in merito”.

Beukema e Neres ancora fermi, come Gilmour

Poi c’è Beukema che si trascina dallo scorso anno una infiammazione cronica al tendine d’Achille. Per ammissione dello stesso Manna, potrebbe rientrare in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. E quindi non ci sarà per il debutto del 22 agosto (ore 20.45) a Marassi contro il Genoa di De Rossi.

Poi, c’è David Neres. Che non gioca da Napoli-Parma dello scorso 14 gennaio. È stato operato alla caviglia. E – scrive Repubblica –

“sei mesi dopo non è ancora in condizione di toccare un pallone e in Trentino è riuscito a corricchiare solo alla vigilia della partenza, lunedì mattina”.

Infine Gilmour che a Dimaro si è visto a bordo campo, molto gentile con i tifosi.